ФРГ просит помощи Штатов после кибератаки на политиков

https://news.ru/storage/news/a0bc2c2549cf1475b9df3f396ba1bf6b/40fcea25-e7bc-4f37-9e9a-d232a247b38a_850.jpg pixabay.com

Германия просит помощи у американского Агентства национальной безопасности (АНБ) после того, как в Сети оказались номера мобильных телефонов, адреса, внутрипартийные документы и другие личные данные немецких политиков и их семей.

Как пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники, власти ФРГ попросили у «секретной службы Дональда Трампа» помощи в расследовании утечки.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии бундестага, кроме «Альтернативы для Германии». В настоящее время неизвестно, кто совершил атаку. На аккаунт, где были размещены данные, подписаны свыше 16 тысяч пользователей. Им владеет интернет-платформа, оператор которой, как предполагается, находится в Гамбурге.