ФРГ просит помощи Штатов после кибератаки на политиков

Германия просит помощи у американского Агентства национальной безопасности (АНБ) после того, как в Сети оказались номера мобильных телефонов, адреса, внутрипартийные документы и другие личные данные немецких политиков и их семей.
Как пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники, власти ФРГ попросили у «секретной службы Дональда Трампа» помощи в расследовании утечки.
Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии бундестага, кроме «Альтернативы для Германии». В настоящее время неизвестно, кто совершил атаку. На аккаунт, где были размещены данные, подписаны свыше 16 тысяч пользователей. Им владеет интернет-платформа, оператор которой, как предполагается, находится в Гамбурге.