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ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти России должны незамедлительно освободить арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы, и режиссёра Олега Сенцова. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Украины Павлом Климкиным.

«Этот вопрос имеет также для федерального правительства большое значение наряду с другими случаями. Этот вопрос должен быть решён российской стороной. Мы выступаем за освобождение этих людей», — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Маас заявил, что ФРГ заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.


#ОлегСенцов #ФРГ #моряки
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