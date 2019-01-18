ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков

https://news.ru/storage/news/d692efeca99ac91d7526fefa8b47a965/d6037fa1-78e7-4f3d-9e41-699a552d179d_850.jpg Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Власти России должны незамедлительно освободить арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы, и режиссёра Олега Сенцова. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим коллегой с Украины Павлом Климкиным.

«Этот вопрос имеет также для федерального правительства большое значение наряду с другими случаями. Этот вопрос должен быть решён российской стороной. Мы выступаем за освобождение этих людей», — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Маас заявил, что ФРГ заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.