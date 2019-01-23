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ФРГ планирует и дальше закупать российский газ

Ангела Меркель Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ангела Меркель

в мире [ версия для печати ]

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия не прекратит поставки газа из России.

По её словам, спор о том, кто должен быть поставщиком газа, «несколько преувеличен».

«Мы будем продолжать поставлять газ из России, это совершенно ясно, но будем также стремиться диверсифицировать поставки за счёт сжиженного газа из США, других стран», — сказала канцлер.

Ранее News.ru писал о том, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Россия — надёжный партнёр, выполняющий свои обязательства. По его мнению, строительство «Северного потока — 2» ведётся на основе принципов правовых государств, а Россия уже в течение 50 лет остаётся надёжным энергетическим партнёром.


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