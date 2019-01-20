ФРГ отказалась считать «Северный поток» мальчиком для битья

Германское правительство не имеет никаких правовых оснований вмешиваться в строительство «Северного потока — 2», считает глава Минэкономики страны Петер Альтмайер.
Он пояснил, что строительство трубопровода было «хорошо развито, трубы проложены на многие километры в море», передаёт местная газета Handelsblatt.
«Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, потому что нет никаких правовых оснований», — заявил Альтмайер.
Ранее политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что между Россией и Украиной может начаться военный конфликт, если Москве помешают реализовать проект «Северный поток — 2». Он пояснил, что РФ потеряет миллиарды долларов, если газотранспортную систему на Украине возьмут под контроль США и начнут поставлять свой сланцевый газ в Европу. Такая ситуация представляет собой стратегические риски для Москвы, поэтому у российской стороны останется только один выход — война, писал News.ru.