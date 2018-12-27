ФРГ хочет привлечь в бундесвер граждан из других стран ЕС

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Эберхард Цорн

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн сообщил, что немецкое правительство планирует привлечь в свои вооруженные службы граждан из других стран Европейского союза.

ФРГ уже обсуждала этот вопрос с другими членами Евросоюза. Согласно информации Deutsche Welle, немецкое правительство заинтересовано только в высококвалифицированных специалистах в сфере информационных технологий.

«В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии», — отмечается в материале.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Совет Безопасности срочно нуждается в реформировании. Он также отметил, что состав ведомства «больше не соответствует духу современности». Политик подчеркнул, что Германия должна бросить все силы на преодоление различных кризисов и конфликтов, так как немецкое государство с 1 января на два года становится непостоянным членом Совбеза ООН.