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Французы сделают музеем ржавую подлодку немцев

Кадр из фильма «Подводная лодка» «Гемини»

Кадр из фильма «Подводная лодка»

в мире [ версия для печати ]

Остов немецкой подводной лодки, который появился на поверхности воды у берегов Франции, решено сделать туристической достопримечательностью. Более века назад, во время Первой мировой войны, судно UC-61 село на мель в районе коммуны Виссан, которая расположена неподалёку от города Кале.

Согласно архивным данным, экипаж UC-61 состоял из 26 человек. Во время Первой мировой войны немецкая подводная бригада пустила на дно как минимум 11 судов при помощи мин и торпед.

В ходе своей последней миссии в 1917 году подлодка вышла из бельгийского порта Зебрюгге, чтобы установить мины у побережья французских городов Булонь-сюр-Мер и Гавр. Однако выполнить задачу моряки не смогли.

Незнакомый фарватер и, как итог, — обездвиженное военное судно на мели. Поняв тщетность каких-либо манёвров, экипаж затопил подлодку, после чего сдался французам.

Её останки стали видны на поверхности из-за понижения уровня морской воды и движения песка на морском дне, сообщает Live Science.

Ранее News.ru сообщал, что немецкая подводная лодка внезапно «всплыла» на поверхность во время сильного отлива. Историки считают, что она села на мель из-за просчёта в навигации.


#Франция #германия #музеи #перваямироваявойна
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