Французы не видят изменений в политике Макрона

По данным социологического опроса, большинство французских граждан считают, что президент Франции Эммануэль Макрон остался верен своему политическому курсу, несмотря на акции протеста «жёлтых жилетов», проходящие с 17 ноября 2018 года.
Исследование провела компания Ifop. 66% опрошенных заявили, что президент игнорирует протесты населения против его политики и не меняет её курс. Большинство выразивших такое мнение поддерживают партии «Национальное объединение» и «Непокорённая Франция». Не согласны с ними сторонники партии «Вперёд, Республика!».
Ранее News.ru писал о том, что в одной из французских школ дети на переменах начали играть в игру «„желтые жилеты“ против полиции». По словам учеников этой школы, самой популярной на переменах у школьников стала игра, суть которой заключается в том, чтобы «поймать всех „желтых жилетов“ и посадить их в тюрьму».