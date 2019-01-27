Французы не видят изменений в политике Макрона

https://news.ru/storage/news/f9d776a1142ba9b43696f18fedf84067/961a3249-f8e2-4c17-bf02-342b041eee3f_850.jpg Bruno Thevenin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным социологического опроса, большинство французских граждан считают, что президент Франции Эммануэль Макрон остался верен своему политическому курсу, несмотря на акции протеста «жёлтых жилетов», проходящие с 17 ноября 2018 года.

Исследование провела компания Ifop. 66% опрошенных заявили, что президент игнорирует протесты населения против его политики и не меняет её курс. Большинство выразивших такое мнение поддерживают партии «Национальное объединение» и «Непокорённая Франция». Не согласны с ними сторонники партии «Вперёд, Республика!».

Ранее News.ru писал о том, что в одной из французских школ дети на переменах начали играть в игру «„желтые жилеты“ против полиции». По словам учеников этой школы, самой популярной на переменах у школьников стала игра, суть которой заключается в том, чтобы «поймать всех „желтых жилетов“ и посадить их в тюрьму».