Французы «случайно» нарушили границу Литвы и Белоруссии

https://news.ru/storage/news/e73e87002583c072e963ff756b7cef88/72e425e1-383e-4dd7-949a-7e1133c936d6_850.jpg Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусские пограничники задержали двух граждан Франции, которое заявили, что отправились осматривать окрестности в Литве и «случайно» оказались на территории республики. Инцидент произошёл в канун Нового года в Гродненской области Белоруссии.

Задержанные пояснили, что приехали в Литву на праздники. В ночь с 30 на 31 декабря они отправились гулять, и сами не поняли, как нарушили государственную границу. О нарушении были проинформированы литовские пограничники.

После проверки иностранцев решили привлечь к ответственности за нарушение режима государственной границы. Им могут грозить депортация и штраф, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нарушил ливанское воздушное пространство. Он был замечен со стороны Голанских высот.