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Французы «случайно» нарушили границу Литвы и Белоруссии

Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белорусские пограничники задержали двух граждан Франции, которое заявили, что отправились осматривать окрестности в Литве и «случайно» оказались на территории республики. Инцидент произошёл в канун Нового года в Гродненской области Белоруссии.

Задержанные пояснили, что приехали в Литву на праздники. В ночь с 30 на 31 декабря они отправились гулять, и сами не поняли, как нарушили государственную границу. О нарушении были проинформированы литовские пограничники.

После проверки иностранцев решили привлечь к ответственности за нарушение режима государственной границы. Им могут грозить депортация и штраф, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нарушил ливанское воздушное пространство. Он был замечен со стороны Голанских высот.


#литва #Франция #Белоруссия #граница
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