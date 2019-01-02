Французы «случайно» нарушили границу Литвы и Белоруссии

Белорусские пограничники задержали двух граждан Франции, которое заявили, что отправились осматривать окрестности в Литве и «случайно» оказались на территории республики. Инцидент произошёл в канун Нового года в Гродненской области Белоруссии.
Задержанные пояснили, что приехали в Литву на праздники. В ночь с 30 на 31 декабря они отправились гулять, и сами не поняли, как нарушили государственную границу. О нарушении были проинформированы литовские пограничники.
После проверки иностранцев решили привлечь к ответственности за нарушение режима государственной границы. Им могут грозить депортация и штраф, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нарушил ливанское воздушное пространство. Он был замечен со стороны Голанских высот.