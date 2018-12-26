Французы готовы судиться с правительством из-за экологии

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Под петицией, призывающей подать в суд на правительство Франции за бездействие в сфере охраны окружающей среды, оставили свои подписи более 1,7 млн французов.

Четыре неправительственные экологические организации опубликовали на сайте L’affaire du Siecle петицию под названием «Климат: прекратим бездействие, призовём к справедливости». Её авторы призывают подать в суд на французские власти, требуя от них соблюдения экологических обязательств. За неделю петицию подписали более 1,7 млн человек. Цель организаторов — собрать два миллиона подписей.

Ранее News.ru писал, что власти США отказались выполнять условия Парижского соглашения, предусматривающего сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом Соединённые Штаты выразили готовность сотрудничать со странами-партнерами в области инноваций и технологий по защите окружающей среды. Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран.