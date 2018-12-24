Французский журналист рассказал о запрете статьи про Донбасс

https://news.ru/storage/news/3485b9072da50295529f8232b7d651eb/a8adeecf-e1ad-4577-83bb-d7dea3ff8ff6_850.jpg Минобороны Украины

Французский журналист Сэммюэль Крон, написавший не вышедшую статью о Донбассе, рассказал о пытках украинскими силовиками.

«Это была командировка, которую я очень ждал. Как любой молодой человек, я хотел испытать себя на прочность. Поэтому и попросил начальство отправить меня в „горячую“ точку», — передаёт его слова «Политика сегодня».

По приезде журналистов расквартировали в Донбассе.

По его словам, все французские СМИ говорили о том, что Россия — агрессор.

Статью Крона запретили публиковать, после чего он решил уволиться.

«Не соответствует политике редакции — такой был ответ. Тогда я и разочаровался во французских СМИ», — сказал журналист.

Однако ему не удалось вовремя вернуться в Париж. В его квартиру приехали украинские военные и приказали собираться. После чего его вместе с коллегами отвезли в тюрьму, где не разрешали связаться с посольством или с редакцией.

Как утверждает Крон, в тюрьме от журналистов ждали признаний. Позже их вывели на улицу и направили на них оружие.

Отпустили журналистов только после телефонного звонка одному из силовиков. Их отпустили, посадили в машину и отправили домой.

Как ранее писал News.ru, британская газета Times опубликовала список из восьми российских журналистов эдинбургской радиостанции Sputnik, которые якобы участвуют в «информационной войне» для дестабилизации Британии. Член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон потребовал конфисковать их имущество.