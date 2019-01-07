Французский телеканал объявил бойкот «жёлтым жилетам»

Работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими коллегами.
Телеканал таким образом выразил поддержку своим сотрудникам, которые пострадали во время восьмого раунда манифестаций «жёлтых жилетов» в Руане.
Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.
Ранее News.ru писал, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон осудил насильственные действия во время протестных акций «жёлтых жилетов» и призвал представителей движения к дебатам. Глава государства отметил, что «каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу».