Французский телеканал объявил бойкот «жёлтым жилетам»

https://news.ru/storage/news/d5be16256b8a92a95c76be2ba442f29c/e8eff467-1cbe-4594-a34f-e340083c03d3_850.jpg Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium/Global Look Press

Работники крупнейшего новостного французского телеканала BFMTV объявили, что больше не будут освещать акции «жёлтых жилетов» в знак солидарности с пострадавшими коллегами.

Телеканал таким образом выразил поддержку своим сотрудникам, которые пострадали во время восьмого раунда манифестаций «жёлтых жилетов» в Руане.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон осудил насильственные действия во время протестных акций «жёлтых жилетов» и призвал представителей движения к дебатам. Глава государства отметил, что «каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу».