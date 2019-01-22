Писатель и обозреватель французской газеты Le Point Патрик Бессон опубликовал заметку под названием «За Крым». В доказательство, почему территорию нужно считать российской, он приводит литературные произведения и войну 1854−1856 годов.
Он подчеркивает, что эта война вошла в историю не как украинская, а как Крымская. Бессон также отмечает, что не смог найти никакой информации о политических или военных связях Крымского полуострова с Украиной в этот период, и считает, что среди солдат, защищавших Севастополь, не было украинцев.
Француз также апеллирует к русским классикам. Так, в рассказе Антона Чехова «Дама с собачкой» не фигурирует ни Украина, ни что-либо украинское, подчёркивает автор материала.
Ранее News.ru писал о заявлении депутата Национального совета Словакии Петера Марчека, который считает, что Крым есть и всегда будет российским.