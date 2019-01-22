Французский писатель объяснил, почему Крым российский

https://news.ru/storage/news/2219cc9be75bb959771c31360b9b7cf6/271fb3f6-3bbf-49a7-ac83-102fc527d1fc_850.jpg Егор Алеев/ТАСС

Писатель и обозреватель французской газеты Le Point Патрик Бессон опубликовал заметку под названием «За Крым». В доказательство, почему территорию нужно считать российской, он приводит литературные произведения и войну 1854−1856 годов.

Он подчеркивает, что эта война вошла в историю не как украинская, а как Крымская. Бессон также отмечает, что не смог найти никакой информации о политических или военных связях Крымского полуострова с Украиной в этот период, и считает, что среди солдат, защищавших Севастополь, не было украинцев.

Француз также апеллирует к русским классикам. Так, в рассказе Антона Чехова «Дама с собачкой» не фигурирует ни Украина, ни что-либо украинское, подчёркивает автор материала.

Ранее News.ru писал о заявлении депутата Национального совета Словакии Петера Марчека, который считает, что Крым есть и всегда будет российским.