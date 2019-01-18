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Французский министр заступился за вино

Kevin Galvin/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Общественники Франции ополчились на министра сельского хозяйства и продовольствия страны Дидье Гийома. Дипломат «заступился» за вино.

Политик уверен, что «благородный напиток» не может стать причиной алкоголизма, сообщает The Local. По его мнению, граждане Пятой республики чаще всего начинают усиленно налегать на спиртное из-за коктейлей.

«Зависимость от алкоголя — серьёзная проблема, особенно актуальная в среде молодых людей. Но я никогда не видел, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — заявил политик.

По мнению же общественников, каждый пятый француз «заливается» именно виноградным напитком.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов предложил убрать алкоголь и табак должны с полок обычных продуктовых магазинов. По его мнению, такая мера значительно снизит интерес несовершеннолетних к этим товарам, их отсутствие в ассортименте не будет провоцировать желание попробовать пиво и сигареты.


#Франция #алкоголь #вино #алкоголизм
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