Футболисты Франции удостоены ордена Почётного легиона

https://news.ru/storage/news/a56f0262936a48cc44c2b9bf259f3414/dbb0a8fa-c888-458b-be39-49a43c84fd8a_850.jpg David Monniaux/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Игроки сборной Франции по футболу и один из самых читаемых французских писателей в мире Мишель Уэльбек награждены орденом Почётного легиона. Всего в список вошли 402 человека.

Перечень опубликован в государственном официальном вестнике «Журналь офисьель».

Высшую награду страны получили 23 футболиста, которые одержали победу на ЧМ-2018 в России. Национальная сборная во второй раз в истории завоевала чемпионский титул.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин наградил ряд столичных чиновников за «большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018». В частности, орден Александра Невского получили первый замглавы столичного департамента строительства Пётр Аксенов, заммэра Пётр Бирюков и советник-наставник градоначальника Леонид Печатников.