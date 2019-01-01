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Футболисты Франции удостоены ордена Почётного легиона

David Monniaux/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

в мире [ версия для печати ]

Игроки сборной Франции по футболу и один из самых читаемых французских писателей в мире Мишель Уэльбек награждены орденом Почётного легиона. Всего в список вошли 402 человека.

Перечень опубликован в государственном официальном вестнике «Журналь офисьель».

Высшую награду страны получили 23 футболиста, которые одержали победу на ЧМ-2018 в России. Национальная сборная во второй раз в истории завоевала чемпионский титул.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин наградил ряд столичных чиновников за «большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018». В частности, орден Александра Невского получили первый замглавы столичного департамента строительства Пётр Аксенов, заммэра Пётр Бирюков и советник-наставник градоначальника Леонид Печатников.


#Франция #награда
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