Французский политик эвакуирован из-за «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/d04a6fa9d3ced0c08ac7bcdbf5618771/188a490e-8965-440c-ac29-979b5c30537e_850.jpg Julien MattiaLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво эвакуирован из Парижа в связи с действиями «жёлтых жилетов». Участники акции протеста попытались прорваться в его рабочий кабинет.

Манифестанты выломали дверь в здание Министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 103 человек в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» в Париже. По данным префектуры полиции, 101 человек был заключён под стражу.