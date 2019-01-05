Французский политик эвакуирован из-за «жёлтых жилетов»

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво эвакуирован из Парижа в связи с действиями «жёлтых жилетов». Участники акции протеста попытались прорваться в его рабочий кабинет.
Манифестанты выломали дверь в здание Министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что французские полицейские задержали 103 человек в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» в Париже. По данным префектуры полиции, 101 человек был заключён под стражу.