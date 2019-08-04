https://static.news.ru/photo/daa771e8-b69f-11e9-8f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Россия должна использовать своё влияние в Сирии, чтобы сохранить перемирие в провинции Идлиб. Франция рассчитывает именно на такой сценарий, заявил глава МИДа Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

Он назвал ужасной и драматичной гуманитарную ситуацию в Идлибе, отметив, что три миллиона человек находятся в крайне тяжёлых условиях.

Важно, чтобы сохранялся режим прекращения огня и чтобы Россия оказывала необходимое давление, не давая идти на попятную и возобновлять бои, — заявил Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche .

Он отметил, что этот вопрос президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров 19 августа. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж ведёт с Москвой исключительно «прямолинейный, требовательный, бескомпромиссный диалог» без наивного самообмана.

Дипломат также признал наличие разногласий между странами, которые по некоторым вопросам бывают глубокими, однако счёл положительным фактором само наличие такого диалога.