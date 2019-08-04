https://static.news.ru/photo/daa771e8-b69f-11e9-8f5b-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
Россия должна использовать своё влияние в Сирии, чтобы сохранить перемирие в провинции Идлиб. Франция рассчитывает именно на такой сценарий, заявил глава МИДа Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.
Он назвал ужасной и драматичной гуманитарную ситуацию в Идлибе, отметив, что три миллиона человек находятся в крайне тяжёлых условиях.
Важно, чтобы сохранялся режим прекращения огня и чтобы Россия оказывала необходимое давление, не давая идти на попятную и возобновлять бои, — заявил Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche.
Он отметил, что этот вопрос президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров 19 августа. При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж ведёт с Москвой исключительно «прямолинейный, требовательный, бескомпромиссный диалог» без наивного самообмана.
Дипломат также признал наличие разногласий между странами, которые по некоторым вопросам бывают глубокими, однако счёл положительным фактором само наличие такого диалога.
Ранее News.ru писал, что делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась отвести войска и тяжёлую артиллерию на 20 км от демилитаризованной зоны в Идлибе. Вместе с тем в провинции остаются группы боевиков, которые не намерены соблюдать соглашение.