Париж выдал РФ экс-министра финансов Московской области

https://news.ru/storage/news/8c21c933692ad14aace5927ae33b5282/dfd05a4e-07a4-4c81-889c-fd6cd140250c_850.jpg Mehdi Taamallah/Global Look Press

Париж передал России бывшего главу Министерства финансов Москвы Алексея Кузнецова. Бывшего чиновника подозревают в миллиардных хищениях.

Его обвиняют в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей.

«Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений)», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Дело о депортации беглого политика рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года. На заседаниях присутствовал представитель Кремля. По итогам слушаний, французские юристы приняли решение выдать Кузнецова Москве. Соответствующий документ подписан 21 ноября 2017 года.

Кузнецова экстрадировали в Россию 3 января 2019 года. Его сопровождали сотрудники ФСИН и российского Бюро Интерпола.

Ранее News.ru сообщал о выдаче молдавскими властями Кремлю вербовщика «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Гражданин РФ также воевал на стороне боевиков.