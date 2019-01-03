Париж выдал РФ экс-министра финансов Московской области

Париж передал России бывшего главу Министерства финансов Москвы Алексея Кузнецова. Бывшего чиновника подозревают в миллиардных хищениях.
Его обвиняют в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей.
«Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений)», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.
Дело о депортации беглого политика рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года. На заседаниях присутствовал представитель Кремля. По итогам слушаний, французские юристы приняли решение выдать Кузнецова Москве. Соответствующий документ подписан 21 ноября 2017 года.
Кузнецова экстрадировали в Россию 3 января 2019 года. Его сопровождали сотрудники ФСИН и российского Бюро Интерпола.
Ранее News.ru сообщал о выдаче молдавскими властями Кремлю вербовщика «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Гражданин РФ также воевал на стороне боевиков.