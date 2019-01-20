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Франция требует от Японии слияния Renault и Nissan

AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представители правительства Франции уведомили власти Японии о намерении добиваться слияния автоконцернов Nissan Motor и Renault в единый холдинг. Также Париж сообщил Токио о планах скорого избрания нового главы совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона.

Для проведения соответствующих переговоров Японию посетила французская делегация, в том числе представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Действующее соглашение об альянсе Renault — Nissan — Mitsubishi даёт право французскому автопроизводителю назначать руководство японского Nissan, пишет газета «Никкей».

Точные данные о том, когда в Париже назовут имя нового главы, а также о вероятных кандидатах на эту должность не приводятся.

Как писал News.ru, в январе бывшему главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону было предъявлено новое обвинение. По мнению токийской прокуратуры, в 2008 году он переписал на Nissan убытки, никак к компании не относящиеся, на сумму 1,85 млрд. В ноябре 2018 года его арестовали по подозрению в намеренном сокрытии информации о размере денежных выплат для уклонения от налогов.


#Франция #ЯПОНИЯ #nissan #renault
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