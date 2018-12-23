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Франция оставит войска в восточном Средиземноморье

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна сохранит военное присутствие в Леванте (общее название Сирии, Палестины и Ливана). Он отметил, что коалиция действовала в регионе с опорой на сирийскую оппозицию и курдов.

Французский лидер призвал не забывать, что коалиция должна им. Кроме того, глава государства сообщил о продолжении операции «Бархан» в регионе Сахель и Сахаре.

Политик уточнил, что выбор той или иной страны не будет влиять на вовлечённость Франции, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Макрон выразил сожаление в связи с решением своего американского коллеги Дональда Трампа вывести войска из САР. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Чада Нджамене.


#Франция #ВОЙСКА #средиземноеморе
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