Франция: ситуация в Венесуэле угрожает безопасности региона

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Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Геген на внеочередном заседании Совбеза ООН заявила, что ситуация в Венесуэле является угрозой безопасности для всего региона.

«Почти три года Венесуэла пребывает в условиях беспрецедентного кризиса: экономика обескровлена, народ лишен благ первой необходимости, кровавые репрессии против оппозиции и мирных протестующих», — сказала Геген.

Как ранее писал News.ru, Россия выступила против предложенной США повестки заседания СБ ООН по Венесуэле, на котором должен рассматриваться вопрос угрозы Каракасу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.