Франция пока оставит войска в Сирии

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Министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что республика пока не намерена выводить контингент своих вооружённых сил из Сирии. Решение Парижа, судя по всему, связано с призывом французского лидера Эммануэля Макрона оставить войска в САР после победы над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Президент Франции отметил, что сохранение в стране военных необходимо для строительства нового государства, сообщает RT.

Ранее News.ru писал, что одной из причин вывода американских войск из Сирии является желание президента США Дональда Трампа сместить акценты критики в свой адрес. Такого мнения придерживается посол Сирийской Арабской Республики в КНР Имад Мустафа. По его словам, сейчас внимание критиков главы Белого дома сосредоточено на внутриполитических проблемах. Начав вывод войск, Трамп надеется, что его противники переключатся на поиск недостатков во внешней политике страны.