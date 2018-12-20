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Франция проводит консультации с США по выводу войск из САР

The U.S. Army/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Участники международной антитеррористической коалиции и Франция проводят консультации с властями Соединённых Штатов. Они обсуждают решение президента Соединённых Штатов о выводе войск из Сирии.

Темой обсуждения стали порядок и сроки исполнения указа Трампа, сообщает РИА Новости. Об этом представитель Министерства иностранных дел Франции рассказал на брифинге.

Как писал News.ru ранее, Трамп распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.


#Франция #сша #сирия #терроризм
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