Франция поможет ФРГ получить постоянное место в СБ ООН

https://news.ru/storage/news/45b13c2f0f40dd53a46acb010b26e6c0/b6b334f9-3e04-4e12-8aa5-53e6e8f9a0f0_850.jpg Albin Lohr-Jones/Global Look Press

Париж будет сотрудничать с Берлином в целях получения последним постоянного места в Совбезе ООН. Соответствующее соглашение между государствами будет подписано в Ахене 22 января.

«Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ постоянным членом СБ ООН», — отмечается в тексте договора, выдержки из которого в среду опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С 1 января 2019 года ФРГ на два года становится непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Совбез срочно нуждается в реформировании. Он также отметил, что состав ведомства «больше не соответствует духу современности».