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Франция поможет ФРГ получить постоянное место в СБ ООН

Albin Lohr-Jones/Global Look Press

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Париж будет сотрудничать с Берлином в целях получения последним постоянного места в Совбезе ООН. Соответствующее соглашение между государствами будет подписано в Ахене 22 января.

«Приоритетом германо-французской дипломатии будет принятие ФРГ постоянным членом СБ ООН», — отмечается в тексте договора, выдержки из которого в среду опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С 1 января 2019 года ФРГ на два года становится непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Совбез срочно нуждается в реформировании. Он также отметил, что состав ведомства «больше не соответствует духу современности».


#Франция #германия #оон
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