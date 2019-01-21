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Франция ответила на обвинения Италии вызовом в МИД посла

Луиджи ди Майо (в центре) Presidenza della Repubblica

Луиджи ди Майо (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Итальянского посла вызвали в МИД Франции. Это связано с высказыванием вице-премьера Италии Луиджи ди Майо о частичной вине Парижа в ситуации с мигрантами в Средиземном море.

21 января ди Майо, как пишет Le Journal du Dimanche, заявил, что Франция и другие страны довели Африку до бедности, их действия приводят к трагедиям с затонувшими судами, на которых мигранты пытаются попасть в Европу.

Как сообщал ранее News.ru, бегущие из Африки граждане часто гибнут в водах Средиземного моря. Так, в ноябре 2018 года лодка с мигрантами из Марокко налетела на скалы у берегов Испании. В результате погибли четыре человека. В конце сентября лодка с мигрантами затонула в Турции около берегов провинции Эдирне. Сотрудники береговой охраны обнаружили на месте кораблекрушения тела пяти человек. По данным ООН, на некоторых участках пути из Африки в ЕС гибнет каждый 14-й переселенец. Последний случай произошёл 19 января.


#Франция #италия #африка #иммигранты
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