https://static.news.ru/photo/46f43f7e-98f1-11e9-8c34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что Париж готов к всеобъемлющему сотрудничеству с Москвой во всех направлениях, одним из которых является дальнейшее развитии межпарламентского диалога двух стран.

Что касается вопросов экономики, мы также хотим продвигать это вперед, — сказала Берманн в Совете Федерации на встрече с зампредом СФ Ильясом Умахановым.

Особое внимание госпожа Берман уделила на встрече с сенатором Совфеда сотрудничеству с Россией в области возобновляемых источников энергии, и, в частности, в области их хранения, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Словакии Зузана Чапуутова, которая в начале июня сменила на посту главы государства Андрея Киску, высказалась за продолжение дружеских отношений Братиславы и Москвы, писал News.ru.