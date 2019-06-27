Посол Франции в РФ Сильви Берманн заявила, что Париж готов к всеобъемлющему сотрудничеству с Москвой во всех направлениях, одним из которых является дальнейшее развитии межпарламентского диалога двух стран.
Что касается вопросов экономики, мы также хотим продвигать это вперед, — сказала Берманн в Совете Федерации на встрече с зампредом СФ Ильясом Умахановым.
Особое внимание госпожа Берман уделила на встрече с сенатором Совфеда сотрудничеству с Россией в области возобновляемых источников энергии, и, в частности, в области их хранения, сообщает
Ранее президент Словакии Зузана Чапуутова, которая в начале июня сменила на посту главы государства Андрея Киску, высказалась за продолжение дружеских отношений Братиславы и Москвы, писал News.ru.