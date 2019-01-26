USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C15:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Франция и Германия готовы признать Гуайдо главой Венесуэлы

Mehdi Taamallah/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Париж поддержит кандидатуру лидера республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы. 

Президент Николас Мадуро должен решить этот вопрос в течение восьми дней, иначе Франция официально признает Гуайдо временным президентом. Решение принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Венесуэльский народ должен иметь право самостоятельно решать свое будущее, написал Макрон в своём аккаунте в Twitter. 

Такое же мнение высказал и председатель правительства Испании Педро Санчес. Он настаивает на проведении новых выборов. С такой же позицией выступили и власти Германии. 

Как сообщал News.ru, Венесуэла готова принять посредничество России в установлении диалога между правительством и оппозицией. Речь идёт о предложениях, озвученных ранее российским МИДом. Николас Мадуро также принял предложения о посредничестве в переговорах от Мексики и Уругвая. Мадуро ранее неоднократно выражал готовность к началу такого диалога. Однако представители оппозиции, соглашаясь на переговоры, отказываются подписать любые соглашения «по соответствующим указаниям из Соединённых Штатов». 


#Франция #россия #венесуэла #выборы
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 14:44, 26 января 2019
Испания пригрозила признать Гуайдо президентом Венесуэлы
в мире 13:11, 26 января 2019
Гуайдо назвал сроки новых выборов в Венесуэле
в мире 10:14, 26 января 2019
Москва поможет Мадуро наладить контакт с оппозицией Венесуэлы
Лента новостей
общество 15:22
Последние спасённые с танкеров в Керчи возвращаются домой
спорт 15:21
Самарин после серебра на ЧЕ: было тяжело психологически
политика 15:20
Пушков ответил немецкой газете на статью о блокаде Ленинграда
спорт 15:17
Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию
в мире 15:14
ОПЕК могут расширить
Другие новости
в мире 15:14
ОПЕК могут расширить
в мире 15:06
МИД САР: Турция нарушила соглашение по борьбе с терроризмом
в мире 14:44
Испания пригрозила признать Гуайдо президентом Венесуэлы
в мире 14:35
Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top