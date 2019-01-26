Франция и Германия готовы признать Гуайдо главой Венесуэлы

Париж поддержит кандидатуру лидера республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.
Президент Николас Мадуро должен решить этот вопрос в течение восьми дней, иначе Франция официально признает Гуайдо временным президентом. Решение принял президент Франции Эммануэль Макрон.
Венесуэльский народ должен иметь право самостоятельно решать свое будущее, написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.
El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podriamos reconocer a @jguaido como « Presidente encargado » de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos. https://t.co/9RkwF0IamF— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 января 2019 г.
Такое же мнение высказал и председатель правительства Испании Педро Санчес. Он настаивает на проведении новых выборов. С такой же позицией выступили и власти Германии.
Как сообщал News.ru, Венесуэла готова принять посредничество России в установлении диалога между правительством и оппозицией. Речь идёт о предложениях, озвученных ранее российским МИДом. Николас Мадуро также принял предложения о посредничестве в переговорах от Мексики и Уругвая. Мадуро ранее неоднократно выражал готовность к началу такого диалога. Однако представители оппозиции, соглашаясь на переговоры, отказываются подписать любые соглашения «по соответствующим указаниям из Соединённых Штатов».