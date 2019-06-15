https://static.news.ru/photo/aa8bdb18-9037-11e9-afde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все стороны, вовлечённые в инцидент в Оманском заливе, когда атаке подверглись несколько танкеров с нефтью, должны проявлять сдержанность как в высказываниях, так и в помыслах.

Такую уверенность высказал папа римский Франциск. Понтифик также призвал мировое сообщество к снижению напряжённости на Ближнем Востоке и решению спорных вопросов исключительно дипломатическими подходами, передаёт «Интерфакс».

Я призываю всех использовать инструменты дипломатии, чтобы решить тяжёлые проблемы конфликтов Ближнего Востока. Я вновь искренне призываю международное сообщество приложить максимум усилий для диалога и мира, — заявил глава Римской католической церкви.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы сразу после инцидента.

Ранее Лондон вслед за Вашингтоном возложил ответственность за инцидент в Оманском заливе на Иран. В ответ Тегеран выразил Лондону решительный протест, обвинив британских дипломатов в необдуманности скоропалительных выводов, писал News.ru.