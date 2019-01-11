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Франция и Япония объявили о военно-морском сотрудничестве

Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Париж и Токио приступили к глобальному диалогу в военно-морской сфере. Об этом сообщил французской министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров.

Главы МИД и Минобороны Франции и Японии встречались 11 января в Бресте, сообщил Дриан в Twitter, отметив, что это была пятая встреча министров в формате «2+2».

Позже глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что «сотрудничество в оборонной сфере между Францией и Японией переходит от сближения позиций к действиям». Стороны договорились в 2019 году провести совместные учения авианосца «Шарль де Голль» с японскими ВМС в Индийском океане, рассказала она.

12−15 января в Москву с официальным визитом приедет глава МИД Японии Таро Коно. В МИД РФ, комментируя подготовку к переговорам, заявили об условиях для решения вопроса по мирному договору. Япония должна в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами, писал News.ru.


#Франция #военные #ЯПОНИЯ
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