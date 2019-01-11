Франция и Япония объявили о военно-морском сотрудничестве

https://news.ru/storage/news/4730ebeacd66ead141267c225c25456d/b13ab0f4-9a4f-4da3-bfc7-6f6f9ea1c99e_850.jpg Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Париж и Токио приступили к глобальному диалогу в военно-морской сфере. Об этом сообщил французской министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров.

Главы МИД и Минобороны Франции и Японии встречались 11 января в Бресте, сообщил Дриан в Twitter, отметив, что это была пятая встреча министров в формате «2+2».

Позже глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что «сотрудничество в оборонной сфере между Францией и Японией переходит от сближения позиций к действиям». Стороны договорились в 2019 году провести совместные учения авианосца «Шарль де Голль» с японскими ВМС в Индийском океане, рассказала она.

12−15 января в Москву с официальным визитом приедет глава МИД Японии Таро Коно. В МИД РФ, комментируя подготовку к переговорам, заявили об условиях для решения вопроса по мирному договору. Япония должна в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами, писал News.ru.