Фото захваченных пиратами россиян появилось в Сети

https://news.ru/storage/news/24664da44cd835c435a602ca76547704/a30c4ae1-3f68-4212-90c4-2822a9db2705_850.jpg facebook.com/nigeria.mid.ru

Фотографии российских моряков, корабль которых был захвачен пиратами возле берегов Бенина, появились в Интернете. Распространяются снимки капитана Андрея Иванова и боцмана Игоря Телёшина.

Эту информацию, как и сами фото, опубликовал РЕН ТВ.

Как сообщал ранее News.ru, пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy, которое шло под флагом Панамы. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули. Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение шести российских моряков с борта судна MSC Mandy, шедшего под панамским флагом. Численность его экипажа насчитывает 24 человека — 23 россиянина и один украинец.