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Фото захваченных пиратами россиян появилось в Сети

facebook.com/nigeria.mid.ru

в мире [ версия для печати ]

Фотографии российских моряков, корабль которых был захвачен пиратами возле берегов Бенина, появились в Интернете. Распространяются снимки капитана Андрея Иванова и боцмана Игоря Телёшина.

Эту информацию, как и сами фото, опубликовал РЕН ТВ.

Как сообщал ранее News.ru, пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy, которое шло под флагом Панамы. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули. Посольство РФ в Нигерии подтвердило похищение шести российских моряков с борта судна MSC Mandy, шедшего под панамским флагом. Численность его экипажа насчитывает 24 человека — 23 россиянина и один украинец.


#россия #Пираты
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