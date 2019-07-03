https://static.news.ru/photo/93e74a30-9d5e-11e9-a17c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: "Миус-Фронт"/vk.com

Поисковики обнародовали фотографии танка КВ-1, найденного на границе с Украиной. Тяжёлая машина с останками погибшего экипажа была обнаружена в Ростовской области.

Как удалось установить специалистам, танк был потерян летом 1943 года при прорыве немецкой обороны во время наступательной операции Южного фронта. По словам руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, КВ-1, предположительно, подорвался на противотанковой мине, после чего был уничтожен немецкой авиацией.

В любом случае по найденным деталям мы сможем установить историю машины и её экипажа, — рассказал Кудряков « Российской газете ».

Специалисты уже отобрали образцы останков и направили их на ДНК-исследование. Работы по установлению личности погибших танкистов будут продолжены.

Ранее News.ru писал, что приморские поисковики обнаружили останки погибших авиаторов штурмовика Ил-2, который разбился в 1944 году. Самолёт был найден в районе села Хороль. Судно входило в состав третьей авиаэскадрильи 251-й штурмовой авиадивизии 9-й Воздушной армии.