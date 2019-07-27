Польский велогонщик Томаш Марчинский опубликовал фотографии ног после одной из восстановительных тренировок. Снимки вызвали смешанные чувства у его подписчиков, кто-то счёл их вид пугающим из-за значительного рельефа мышц и вен.
Вхожу во вторую часть сезона! Ноги готовы, голова, видимо, тоже. Осталось только получить удовольствие, и хороший результат придет, — подписал фотографию в Instagram Марчинский.
Кажется, Томаш забыл надеть кожу на мышцы и сухожилия.
Что это такое? Разве с этим не нужно к врачу?
35-летний Томаш Марчинский является победителем двух этапов веломногодневки «Вуэльта».
Ранее News.ruисал, что британская сёрфингистка Лора Крейн порадовала своих подписчиков сексуальным пляжным фото. Спортсменка в купальнике выходит из океана. Соответствующий снимок опубликован в Instagram-аккаунте красотки. Фолловеры тут же оценили шикарные формы девушки. Фотография за несколько часов набрала свыше 4 тысяч лайков.