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Власти Афганистана намерены начать переговоры с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) в ближайшие две недели. Об этом заявил министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими.

По словам министра, первые переговоры состоятся в одной из европейских столиц, сообщает телеканал 1TV. Он также заявил о начале консультаций по формированию переговорной группы от официального Кабула, в её состав...