Foreign Affairs: США должны пойти на сделку с РФ по Сирии

https://news.ru/storage/news/ae66a1c2a8bbb54f0603e620790cba31/5af6ced9-e562-48ab-ad38-ed557bb35b64_850.jpg Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский журнал Foreign Affairs, который считается наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США, опубликовал статью о последствиях вывода войск из Сирии. Издание назвало решение Дональда Трампа ошибкой, исправить которую теперь может только Россия.

Лучшее, что сейчас может сделать президент США — это заключить сделку с Россией, которая должна возглавить международную коалицию и взять на себя ведущую роль в переговорах о политическом урегулировании ситуации в САР. Это позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта и предотвратить попытки «Исламского государства» (запрещена в РФ. — News.ru) вновь собрать свои силы, пишет Foreign Affairs. Эксперты издания уверены, что вывод войск из Сирии может создать определённые предпосылки для возрождения ИГ. Теперь США необходимо одобрить соглашение между Башаром Асадом, Демократическими силами Сирии, Ираном, Россией и Турцией. При этом авторы статьи утверждают, что только у Москвы есть достаточно сил и ресурсов, чтобы не допустить нового подъёма терроризма в республике.

Как писал News.ru, сегодня Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом президент США пригрозил экономически разорить Турцию, если она начнёт наносить удары по позициям курдов.