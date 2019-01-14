USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent59.80 $ Bitcoin3,544.95 $
МОСКВА-6°C06:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Foreign Affairs: США должны пойти на сделку с РФ по Сирии

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американский журнал Foreign Affairs, который считается наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США, опубликовал статью о последствиях вывода войск из Сирии. Издание назвало решение Дональда Трампа ошибкой, исправить которую теперь может только Россия.

Лучшее, что сейчас может сделать президент США — это заключить сделку с Россией, которая должна возглавить международную коалицию и взять на себя ведущую роль в переговорах о политическом урегулировании ситуации в САР. Это позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта и предотвратить попытки «Исламского государства» (запрещена в РФ. — News.ru) вновь собрать свои силы, пишет Foreign Affairs. Эксперты издания уверены, что вывод войск из Сирии может создать определённые предпосылки для возрождения ИГ. Теперь США необходимо одобрить соглашение между Башаром Асадом, Демократическими силами Сирии, Ираном, Россией и Турцией. При этом авторы статьи утверждают, что только у Москвы есть достаточно сил и ресурсов, чтобы не допустить нового подъёма терроризма в республике.

Как писал News.ru, сегодня Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом президент США пригрозил экономически разорить Турцию, если она начнёт наносить удары по позициям курдов. 


#сша #сирия
самое читаемое
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА
спорт
Бё выиграл на КМ по биатлону и заговорил по-русски

Лента новостей
общество 06:20
Госдума нашла способ избежать утечек газа в жилых домах
экономика 05:58
Действия Банка России грозят обвалом рубля
культура 05:45
Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»
экономика 05:20
На ремонт зданий Госдумы уйдут миллиарды рублей из бюджета
общество 04:52
Россияне высказались за отставку правительства
Другие новости
в мире 04:22
Дональд Трамп обещал разорить Турцию в случае атаки на курдов
в мире 03:53
МИД Германии назвал посла США провокатором
в мире 03:24
Напавший на мэра Гданьска объяснил свой поступок местью
в мире 02:59
Порошенко высмеяли в Сети за «томос-тур» по Украине
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top