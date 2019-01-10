Ford реорганизует бизнес в Европе из-за Brexit

Глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг сообщил, что корпорация планирует реорганизацию своего бизнеса в Европе, которая будет включать сокращение нескольких тысяч рабочих мест.
«Мы собираемся существенно изменить то, как функционирует наш бизнес. Это будет иметь значительное влияние на регион. Мы будем рассматривать все возможности», — рассказал агентству Bloomberg Стивен Армстронг.
Армстронг пояснил, что компания страдает из-за напряженности на рынке, которую вызвал Brexit, а также сталкивается с такими трудностями, как адаптация к появлению новых технологий.
В настоящее время корпорация имеет 54 тыс. сотрудников в европейских странах. Точное число сотрудников, которые подпадут под сокращения, не уточняется. Ford также может провести реорганизацию своего совместного предприятия Ford Sollers, которое находится в России.
Ранее News.ru писал, что американский автопроизводитель Ford Motor отзывает почти миллион пикапов F-150 и Super Duty в Северной Америке. Причиной такого шага стала проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей. Выявленный изъян может привести к возгоранию автомобиля. Три таких случая компания уже зафиксировала.