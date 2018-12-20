Forbes составил рейтинг лучших стран для ведения бизнеса

https://news.ru/storage/news/c1468aa989d63bedc7a09655c29a661b/27714bde-9f0e-4c98-91ea-9ce84c4c73ed_850.jpg Rahman Hassani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный журнал Forbes опубликовал список государств, наиболее подходящих для создания бизнеса в будущем году. Лучшей страной для открытия своего дела признана Великобритания

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как защита прав собственности, технологии, уровень жизни, квалификация рабочей силы и защищённость вкладов, сообщает Forbes.

В пятёрку привлекательных мест для развития предпринимательства также вошли: Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. США разместились на 17-й строчке, Китай на 49-й. Российская Федерация довольствуется 55-й позицией.

Ранее News.ru публиковал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Первое место досталось ирландскому коллективу U2, который смог заработать $118 млн. «Серебро» — за британцами Coldplay, которые собрали $115,5 млн, а «бронзой» «довольствуется» 27-летний музыкант из Великобритании Эд Ширан. Он сумел заработать $110 млн.