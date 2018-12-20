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Forbes составил рейтинг лучших стран для ведения бизнеса

Rahman Hassani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Международный журнал Forbes опубликовал список государств, наиболее подходящих для создания бизнеса в будущем году. Лучшей страной для открытия своего дела признана Великобритания

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как защита прав собственности, технологии, уровень жизни, квалификация рабочей силы и защищённость вкладов, сообщает Forbes.

В пятёрку привлекательных мест для развития предпринимательства также вошли: Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. США разместились на 17-й строчке, Китай на 49-й. Российская Федерация довольствуется 55-й позицией.

Ранее News.ru публиковал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года. Первое место досталось ирландскому коллективу U2, который смог заработать $118 млн. «Серебро» — за британцами Coldplay, которые собрали $115,5 млн, а «бронзой» «довольствуется» 27-летний музыкант из Великобритании Эд Ширан. Он сумел заработать $110 млн.


#бизнес #Форбс
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