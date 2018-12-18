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Фонд президента США Трампа прекратит свою деятельность

Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Фонд президента США Дональда Трампа согласился прекратить свою деятельность после решения суда Нью-Йорка дать ход иску против организации. По словам генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд, фонд может распределить оставшиеся благотворительные активы только после утверждения с её офисом.

Согласно иску, Трамп уже на посту президента использовал средства организации для погашения своих юридических обязательств, продвижения своих отелей и другого бизнеса, а также покупки личных вещей. Автором иска стала сама генпрокурор. 

В ноябре Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство американского лидера с требованием прекратить рассмотрение иска, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что избранная генпрокурором Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена провести масштабное расследование деятельности Трампа. Проверка также затронет его семью и окружение.


#суд #сша #Трамп #фонды
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