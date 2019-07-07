Авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal стала первым перевозчиком, который отказался от покупки 50 самолётов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф с лайнерами этого класса.
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В итоге Flyadeal решила приобрести самолёты Airbus 320.
Ранее News.ru сообщал, что эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.