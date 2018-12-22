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Флешка выдала приверженность страсбургского стрелка ИГ

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Признание в приверженности террористической организации ИГ (запрещена в РФ) хранилось на флешке Шарифа Шеката, устроившего бойню рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге.

Французские следователи обнаружили USB-носитель с видеозаписью дома у преступника, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.

Ранее Шекат рассказал о причинах своего поступка. Мужчина таким способом хотел отомстить за своих единоверцев, погибших в Сирии. Именно такие слова террорист сказал водителю такси, у которого отобрал автомобиль после нападения.

Ранее News.ru писал, что 29-летний боевик был ликвидирован в Страсбурге. 11 декабря он устроил стрельбу рядом с ярмаркой. Жертвами стрелка стали пять человек, ещё 14 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство», запрещённое в России.


#теракты #Страсбург
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