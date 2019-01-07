Финнов возмутили англоязычные наименования госорганов

https://news.ru/storage/news/47b3d7a2f87a1287f3837c615665ef2f/7c745bf3-f773-498a-9cea-3d6d17e88478_850.jpg Dave_S./flickr.com

Общественность в Финляндии просит парламентского омбудсмена проверить правомерность новых англоязычных названий некоторых госорганов.

Реформа затронула, в частности, ведомство транспорта и связи. С 1 января оно получило название Traficom вместо привычного Liikenne- ja viestintävirasto.

В министерстве транспорта и связи отметили, что англоязычные названия были выбраны из-за международного характера деятельности, и сослались на опыт других стран. В ведомстве подчеркнули, что обслуживание граждан всегда ведется только на финском и шведском языках, сообщает гостелерадиокомпания YLE.

Ранее News.ru писал о том, что с 1 января в Латвии запретили преподавание в частных вузах на русском языке. Русский язык является родным для 40% населения и имеет в стране статус иностранного.