Финнов возмутили англоязычные наименования госорганов

Общественность в Финляндии просит парламентского омбудсмена проверить правомерность новых англоязычных названий некоторых госорганов.
Реформа затронула, в частности, ведомство транспорта и связи. С 1 января оно получило название Traficom вместо привычного Liikenne- ja viestintävirasto.
В министерстве транспорта и связи отметили, что англоязычные названия были выбраны из-за международного характера деятельности, и сослались на опыт других стран. В ведомстве подчеркнули, что обслуживание граждан всегда ведется только на финском и шведском языках, сообщает гостелерадиокомпания YLE.
Ранее News.ru писал о том, что с 1 января в Латвии запретили преподавание в частных вузах на русском языке. Русский язык является родным для 40% населения и имеет в стране статус иностранного.