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Финнов возмутили англоязычные наименования госорганов

Dave_S./flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Общественность в Финляндии просит парламентского омбудсмена проверить правомерность новых англоязычных названий некоторых госорганов.

Реформа затронула, в частности, ведомство транспорта и связи. С 1 января оно получило название Traficom вместо привычного Liikenne- ja viestintävirasto.

В министерстве транспорта и связи отметили, что англоязычные названия были выбраны из-за международного характера деятельности, и сослались на опыт других стран. В ведомстве подчеркнули, что обслуживание граждан всегда ведется только на финском и шведском языках, сообщает гостелерадиокомпания YLE.

Ранее News.ru писал о том, что с 1 января в Латвии запретили преподавание в частных вузах на русском языке. Русский язык является родным для 40% населения и имеет в стране статус иностранного.


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