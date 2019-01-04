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Finnair стала самой безопасной авиакомпанией в мире

Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Немецкий исследовательский центр JACDEC, который изучает безопасность полётов, составил рейтинг самых безопасных авиакомпаний в мире. Первое место в нём уверенно заняла финская компания Finnair.

Финны получили индекс риска в 93,91%, что является наивысшей оценкой. Следом за Finnair следуют Norwegian Air и Singapore Airlines.

У Finnair не было серьёзных аварий или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания самолётов с 1960-х годов. Рейтинг показывает, что финская компания имеет наименьшее количество несчастных случаев и происшествий, связанных с безопасностью полётов, из 100 крупнейших перевозчиков мира.

Наименее удачные показатели у авиакомпании Garuda Indonesia, индекс которой составляет 52,11%, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что имущество компании «ВИМ-Авиа», признанной банкротом, на сумму полтора миллиарда рублей арестовано по делу о невыплате зарплат. На сегодняшний день задолженность авиаперевозчика перед сотрудниками составляет 368,4 млн рублей.


#безопасность #РЕЙТИНГ #авиакомпании #Finnair
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