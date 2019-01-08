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Финляндия вводит ограничения для грузовых составов из России

Manfred Vollmer/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Финские власти планируют ввести скоростные ограничения для грузовых составов из Российской Федерации.

Решение связано с многочисленными жалобами жителей, дома которых находятся вблизи от железнодорожных путей. Люди не могут спокойно спать из-за тряски, вызываемой тяжёлыми поездами, перевозящими уголь из России.

В связи с этим агентство транспорта и связи Финляндии предложило уменьшить скорость поездов в два раза с нынешних 80 км/ч. Ограничения коснутся только участка между портом города Пори и городом Тампере, сообщает финская телекомпания Yle.

Окончательное решение до сих пор не принято, так как администрация Пори и представители промышленности высказались против. Они считают, что ограничение скорости для составов сильно отразится на расписании железнодорожных перевозок.

Ранее железнодорожники Финляндии и РЖД заключили соглашение о действиях в случае повышенной нагрузки на финской стороне. Цель договорённости — предотвращение транспортных происшествий, подобных аварии в Мянтюхарью в апреле 2018 года, писал News.ru.


#россия #финляндия #уголь
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