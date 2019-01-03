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Финны договорились с РЖД о предотвращении происшествий

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Железнодорожники Финляндии и РЖД заключили соглашение о действиях в случае повышенной нагрузки на финской стороне. Цель договорённости — предотвращение транспортных происшествий, подобных аварии в Мянтюхарью в апреле 2018 года.

Речь идёт об инциденте в Восточной Финляндии, когда в окружающую среду попало более 35 тысяч л токсичного метил-трет-бутилового эфира, который используют в производстве бензина. ЧП произошло потому, что грузовой состав находился в неположенном для него месте из-за загруженности дорог в Финляндии.

В связи с этим финский перевозчик VR договорился с РЖД о принципах движения поездов в России, если финское движение внезапно станет перегруженным, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.


#происшествия #ржд #финляндия #железныедороги
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