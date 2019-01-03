Финны договорились с РЖД о предотвращении происшествий

https://news.ru/storage/news/5bf98859463a8742ae170ddb14957b3d/27f82e34-aa1f-41f3-af08-7b903f231517_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Железнодорожники Финляндии и РЖД заключили соглашение о действиях в случае повышенной нагрузки на финской стороне. Цель договорённости — предотвращение транспортных происшествий, подобных аварии в Мянтюхарью в апреле 2018 года.

Речь идёт об инциденте в Восточной Финляндии, когда в окружающую среду попало более 35 тысяч л токсичного метил-трет-бутилового эфира, который используют в производстве бензина. ЧП произошло потому, что грузовой состав находился в неположенном для него месте из-за загруженности дорог в Финляндии.

В связи с этим финский перевозчик VR договорился с РЖД о принципах движения поездов в России, если финское движение внезапно станет перегруженным, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.