Финны договорились с РЖД о предотвращении происшествий

Железнодорожники Финляндии и РЖД заключили соглашение о действиях в случае повышенной нагрузки на финской стороне. Цель договорённости — предотвращение транспортных происшествий, подобных аварии в Мянтюхарью в апреле 2018 года.
Речь идёт об инциденте в Восточной Финляндии, когда в окружающую среду попало более 35 тысяч л токсичного метил-трет-бутилового эфира, который используют в производстве бензина. ЧП произошло потому, что грузовой состав находился в неположенном для него месте из-за загруженности дорог в Финляндии.
В связи с этим финский перевозчик VR договорился с РЖД о принципах движения поездов в России, если финское движение внезапно станет перегруженным, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Российские железные дороги в 2018 году стали перевозить больше грузов и пассажиров. При этом компании удалось оптимизировать издержки и снизить нагрузку на экологию.