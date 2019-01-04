Финляндия отказалась от противочумного забора

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Власти Финляндии отказались от идеи построить на границе с Россией противочумные ограждения с целью защитить домашних животных от вируса АЧС. Хельсинки считает инициативу бесполезной.

Забор длиной около 500 км не способен предотвратить проникновение на территорию диких кабанов и скорее навредит биологическому разнообразию Суоми, пишет ТАСС.

В 2019 году финны потратят на борьбу с африканской чумой свиней около €2 млн. Правительство считает, что намного эффективнее в кратчайшие сроки обследовать заражённых и умерших животных.

АЧС — инфекция с инкубационным периодом около двух недель.

Ранее News.ru сообщал о возможной вспышке АЧС на территории Китая. В 2018 году в КНР заболели свыше 600 особей, около 90 погибли.