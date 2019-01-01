Финляндия призвала мигрантов уважать европейские ценности

https://news.ru/storage/news/7acd8a4d63abdb5877226f4e10fcee14/cd2a688e-542e-45a6-ac8c-bd6bcd6e4147_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мигранты должны адаптироваться к ценностям и соблюдать законы страны, в которую переехали, считает президент Финляндии Саули Ниинистё. По его словам, международные соглашения были созданы для защиты тех, кому она действительно нужна.

Политик отметил, что миграция в последние годы стала явлением, разделившим Европу. Он призвал лучше справляться с ситуацией, несмотря на то, идёт ли речь о трудовых мигрантах, беженцах или просителях убежища.

Ниинистё заявил, что систему могут эксплуатировать люди, пытающиеся мигрировать по иным причинам.

«Мы видели, как некоторые из тех, кто искали в Финляндии убежища, и даже те, кто получили его, создали опасную ситуацию своими бесчеловечными поступками. Это нельзя терпеть», — подчеркнул финский президент.

Он добавил, что поведение мигрантов, противоречащее законам общества, в котором они находятся, повышает риск недоверия и ненависти к целым группам людей. В связи с этим, по словам политика, власти стран имеют право требовать от них стремления приспособиться и нести ответственность, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер провёл телефонные переговоры со своим британским коллегой Саджидом Джавидом. Главы ведомств договорились усилить меры против незаконной миграции.