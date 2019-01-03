Финансы Британии доверили женщинам

https://news.ru/storage/news/22a7cc86f552f6ac0d309247e7bc8c47/a7bfd5f1-11a6-456b-ba09-5a679b169709_850.jpg Stefan Kiefer/Global Look Press

Минфин Великобритании назначил двух женщин в комитет по финансовой политике Банка Англии. Министерство объявило о вступлении в должности Колетт Боу и Джейн-Энн Гэдиа. Они сменили Ричарда Шарпа и Мартина Тейлора.

Боу ранее возглавляла комитет по банковским стандартам и руководила регулятором телекоммуникационной отрасли Ofcom. Гэдиа работала главным исполнительным директором финансовой компании Virgin Money. Обе являются членами ордена Британской империи, сообщает «Финмаркет».

Как отмечают в британском Минфине, назначение женщин с признанной репутацией в финансовом мире должно не только укрепить комитет, но и повысить гендерное разнообразие в нём, поскольку до этого момента среди 13 его членов работала всего одна женщина.

Ранее, как сообщал News.ru, власти Британии заявили об активизации борьбы с подозрительными доходами граждан России и других стран. Поток оседающих в Лондоне «грязных» денег оценили в $90 млрд.