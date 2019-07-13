Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский изобретатель Фрэнки Запата взлетел в воздух на флайборде с турбинным двигателем над Елисейскими полями перед президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Чтобы продемонстрировать своё устройство, он взял в руки винтовку, показав тем самым, что флайборд можно использовать в военных целях. [Флайборд] позволяет проводить испытания для различных видов использования, например, в качестве...