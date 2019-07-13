Телеканал «112 Украина» принял решение не демонстрировать в эфире фильм американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
Международный редакционный совет порекомендовал отказаться от показа.
Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины, — сообщается на сайте канала.
Согласно сообщению, некоторым сотрудникам начали приходить сообщения с угрозами.
Ранее News.ru писал, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел из гранатомёта офиса телеканала «112 Украина». Он также призвал украинские власти провести расследование.