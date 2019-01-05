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«Экспорт» корейского мусора на Филиппины сорвался из-за лжи

MD Mehedi Hasan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Филиппины вернут Южной Корее несколько тысяч тонн мусора, который оказался опаснее, чем предполагалось. Прибытие груза с отходами спровоцировало многочисленные протесты, когда выяснилось, что они слишком вредны для местного населения.

Камнем преткновения стали 6,5 тыс. тонн.

Мусор был вывезен в два этапа в прошлом году. Таким образом предполагалось сократить издержки на его переработку, которая на Филиппинах стоит вдвое дешевле, чем в Корее, даже с учётом затрат на транспортировку.

Согласно описанию, в отходах содержался фрагментированный пластик. Однако на самом деле оказалось, что кроме него там были и более опасные субстанции, включая использованные батарейки и многое другое, что требует специальной обработки, сообщает «Российская газета».

Когда подлог вскрылся, толпы людей вышли к посольству Южной Кореи в Маниле с требованием забрать токсичный мусор.

В ситуацию пришлось вмешаться правительству Филиппин. Часть мусора оно намерено сжечь на месте, а те отходы, которые невозможно утилизировать, вернуть корейцам.

Корейские власти согласились с этим. Сначала заберут 1,2 тоны мусора, потом — оставшуюся часть.

Компания-поставщик, которая допустила обман, будет оштрафована. Ей также предстоит оплатить стоимость обратной транспортировки и обработки мусора.

Ранее News.ru сообщал, что работники из сферы уборки мусора египетской провинции Луксор сформировали профсоюз, чтобы совместно бороться за чистоту на популярных среди путешественников улицах и около достопримечательностей. Цель, которую они декларируют, — развитие туризма в стране.


#южнаякорея #Филиппины #мусор #мусоропереработка #ТБО #мусорныеполигоны
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