«Экспорт» корейского мусора на Филиппины сорвался из-за лжи

https://news.ru/storage/news/410e2fb0446bb85b2d85e595963cd776/80a792a6-76c0-4345-b3d8-eca7b2d2b86d_850.jpg MD Mehedi Hasan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филиппины вернут Южной Корее несколько тысяч тонн мусора, который оказался опаснее, чем предполагалось. Прибытие груза с отходами спровоцировало многочисленные протесты, когда выяснилось, что они слишком вредны для местного населения.

Камнем преткновения стали 6,5 тыс. тонн.

Мусор был вывезен в два этапа в прошлом году. Таким образом предполагалось сократить издержки на его переработку, которая на Филиппинах стоит вдвое дешевле, чем в Корее, даже с учётом затрат на транспортировку.

Согласно описанию, в отходах содержался фрагментированный пластик. Однако на самом деле оказалось, что кроме него там были и более опасные субстанции, включая использованные батарейки и многое другое, что требует специальной обработки, сообщает «Российская газета».

Когда подлог вскрылся, толпы людей вышли к посольству Южной Кореи в Маниле с требованием забрать токсичный мусор.

В ситуацию пришлось вмешаться правительству Филиппин. Часть мусора оно намерено сжечь на месте, а те отходы, которые невозможно утилизировать, вернуть корейцам.

Корейские власти согласились с этим. Сначала заберут 1,2 тоны мусора, потом — оставшуюся часть.

Компания-поставщик, которая допустила обман, будет оштрафована. Ей также предстоит оплатить стоимость обратной транспортировки и обработки мусора.

Ранее News.ru сообщал, что работники из сферы уборки мусора египетской провинции Луксор сформировали профсоюз, чтобы совместно бороться за чистоту на популярных среди путешественников улицах и около достопримечательностей. Цель, которую они декларируют, — развитие туризма в стране.