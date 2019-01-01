Президент Филиппин сознался в сексуальных домогательствах

Президент Филиппин Родриго Дутерте сознался в сексуальных домогательствах. Он рассказал священнику, что приставал к горничной, когда был подростком. Он прошёл в комнату девушки, когда она спала, и попытался потрогать её гениталии.
«Я поднял одеяло… Я пытался дотронуться до того, что было внутри трусиков. Она проснулась, и я вышел из комнаты», — сообщил нынешний президент. По его словам, позже он вернулся в комнату горничной и снова ласкал её гениталии, сообщает Time.
При этом священник пообещал, что Дутерте будет за свой проступок гореть в аду, и порекомендовал ему для искупления прочесть пять раз «Отче наш» и пять раз «Богородице, дево, радуйся».
После того как данная информация стала достоянием общественности, Дутерте призвали уйти в отставку. Политическая партия «Габриэла», которая защищает права женщин, заявила, что глава государства «недостоин своей должности».
Отметим, что это не первое скандальное заявление филиппинского президента. Ранее он признался в употреблении наркотиков.