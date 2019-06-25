https://static.news.ru/photo/d188fcf4-975e-11e9-b535-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замминистра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте сообщил, что власти планируют приобрести у России вертолёты Ми-171. Островное государство рассчитывает заключить сделку в течение 2019 года.

Вертолёты Ми-171 — приоритет; прямо сейчас мы находимся в процессе их закупки, — сказал Элефанте.

Он подчеркнул, что стране необходимы эти летательные аппараты для оказания помощи местным жителям во время бедствий, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, российская компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) заключила контракт с таиландской Kom Airlines на поставку в королевство шести лайнеров SSJ-100. Документ был подписан в рамках авиасалона в индийском Бангалоре.