Замминистра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте сообщил, что власти планируют приобрести у России вертолёты Ми-171. Островное государство рассчитывает заключить сделку в течение 2019 года.
Вертолёты Ми-171 — приоритет; прямо сейчас мы находимся в процессе их закупки, — сказал Элефанте.
Он подчеркнул, что стране необходимы эти летательные аппараты для оказания помощи местным жителям во время бедствий, передаёт
Как ранее писал News.ru, российская компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) заключила контракт с таиландской Kom Airlines на поставку в королевство шести лайнеров SSJ-100. Документ был подписан в рамках авиасалона в индийском Бангалоре.