Неизвестные злоумышленники ограбили филиал самого крупного в Молдавии банка – Moldova-Agrinindbank. Сумма ущерба превышает €1,5 млн.
Инцидент произошёл рано утром 7 июля на улице Иона Крянгэ в Кишинёве. По версии полиции, воры проникли в здание через запасный выход, расположенный во дворе. Отключив сигнализацию и камеры видеонаблюдения, они похитили ценности из арендуемых гражданами мини-сейфов и скрылись.
Банк уже оповестил клиентов о произошедшем. В настоящее время составляется перечень похищенного, сообщает «
Ранее News.ru писал, что вооружённые злоумышленники ограбили банк на юге Москвы. Их добычей стали 5 млн рублей.