https://static.news.ru/photo/2366a46e-a0aa-11e9-b360-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AndrÃ Luis Ferreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные злоумышленники ограбили филиал самого крупного в Молдавии банка – Moldova-Agrinindbank. Сумма ущерба превышает €1,5 млн.

Инцидент произошёл рано утром 7 июля на улице Иона Крянгэ в Кишинёве. По версии полиции, воры проникли в здание через запасный выход, расположенный во дворе. Отключив сигнализацию и камеры видеонаблюдения, они похитили ценности из арендуемых гражданами мини-сейфов и скрылись.

Банк уже оповестил клиентов о произошедшем. В настоящее время составляется перечень похищенного, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции республики.

Ранее News.ru писал, что вооружённые злоумышленники ограбили банк на юге Москвы. Их добычей стали 5 млн рублей.