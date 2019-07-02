https://static.news.ru/photo/09522678-9cbf-11e9-bed5-fa163e074e61_1024.jpg Патриарх Филарет и Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал о тайных договорённостях бывшего украинского лидера Петра Порошенко с Константинопольским патриархатом. По его словам, экс-президент договорился передать Константинополю множество монастырей.

Он подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал, — цитирует Филарета ТАСС .

По словам Филарета, пока Вселенскому патриархату передали только Андреевскую церковь, однако под угрозой остаются многие храмы и монастыри, в том числе Успенская церковь во Львове.

Я выступаю против того, чтобы Украинская православная церковь попала в зависимость от Константинопольского патриарха. И мы имеем одну церковь, зависимую от Москвы, а другую церковь, зависимую от Константинополя, — заключил Филарет.

Ранее Верховная рада передала в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь в Киеве. Она входит в Национальный заповедник «София Киевская». Церковь была построена в 1754 году по проекту Растрелли и является памятником архитектуры национального значения, писал News.ru.